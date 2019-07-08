В Сумах сбили 85-летнего велосипедиста

Автомобиль «Фольксваген» двигался по Ильинской в направлении центра на зеленый свет. В это время дедушка 1934 года рождения решил проскочить на красный сигнал светофора по улице Садовой. В результате произошло столкновение, пишет Sumy.Today.
По данным полицейских, предвариетльно дедушка получил ушибы и черепно-мозговую травму.
По их информации, это уже третья авария за сегодня при участии двухколесного транспорта. Около 7.00 утра велосипедиста сбили в районе перекрестка проспекта Шевченко и Набережной реки Сумки. А на улице Черниговской в маршрутку врезался мотоциклист. По данным представителя Управления патрульной полиции в Сумской области Олега Сологуба, 43-летний мотоциклист предварительно получил перелом ноги и ушибы.
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