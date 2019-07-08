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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:19195

В Сумах сбили 85-летнего велосипедиста

Авария произошла сегодня, 18 июля, около 11:00 утра на перекрестке улиц Ильинской и Садовой.

Автомобиль «Фольксваген» двигался по Ильинской в направлении центра на зеленый свет. В это время дедушка 1934 года рождения решил проскочить на красный сигнал светофора по улице Садовой. В результате произошло столкновение, пишет Sumy.Today.

По данным полицейских, предвариетльно дедушка получил ушибы и черепно-мозговую травму.

По их информации, это уже третья авария за сегодня при участии двухколесного транспорта. Около 7.00 утра велосипедиста сбили в районе перекрестка проспекта Шевченко и Набережной реки Сумки. А на улице Черниговской в маршрутку врезался мотоциклист. По данным представителя Управления патрульной полиции в Сумской области Олега Сологуба, 43-летний мотоциклист предварительно получил перелом ноги и ушибы.

Право Дтп
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