В Сумах сбили 85-летнего велосипедиста Авария произошла сегодня, 18 июля, около 11:00 утра на перекрестке улиц Ильинской и Садовой.

Автомобиль «Фольксваген» двигался по Ильинской в направлении центра на зеленый свет. В это время дедушка 1934 года рождения решил проскочить на красный сигнал светофора по улице Садовой. В результате произошло столкновение, пишет Sumy.Today.

По данным полицейских, предвариетльно дедушка получил ушибы и черепно-мозговую травму.

По их информации, это уже третья авария за сегодня при участии двухколесного транспорта. Около 7.00 утра велосипедиста сбили в районе перекрестка проспекта Шевченко и Набережной реки Сумки. А на улице Черниговской в маршрутку врезался мотоциклист. По данным представителя Управления патрульной полиции в Сумской области Олега Сологуба, 43-летний мотоциклист предварительно получил перелом ноги и ушибы.