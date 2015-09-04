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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:25272

У Сумах шукають «золоті» подружжя

Міська централізована бібліотечна система запрошує сімейні пари до участі в проєкті «Золото рідного міста».

Учасниками проєкту можуть бути подружжя, які в цьому році відзначили піввіковий ювілей подружнього життя, та ті, котрі прожили у щасливому шлюбі понад 50 років і раніше не брали участі в проєкті.

Інформацію про такі родини необхідно подати до центральної міської бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка (вул. Кооперативна, 6) або до бібліотек-філій, що розташовані за місцем проживання.

У рамках святкування Дня міста відбудеться вшанування щасливих подружніх пар, які прожили 50 і більше років.

Довідки за тел.: 22–21–28 або 22–63–32.

Нагадаємо, унікальний проєкт «Золото рідного міста» був започаткований у 2010 році до Дня міста. Відтоді щороку сумчани дізнаються про подружжя, які прожили у шлюбі 50 років і більше (за роки існування проєкту таких було понад 300), а головне здійснюється популяризація важливої ролі сім’ї у житті кожного, пропагується збереження поваги до родини та сімейних цінностей.

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