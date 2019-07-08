Сумские копы поймали «кабельщика» (видео) В ночное время во время несения службы экипаж патрульной полиции получил сообщение о срабатывании сигнализации кабеля «Укртелекома» на улице Нижнесыроватская.

Стражи порядка оперативно прибыли по указанному адресу. При осмотре прилегающей территории, полицейские заметили коммуникационный колодец, который был накрыт обычным куском фанеры. Отодвинув ее, внутри колодца, патрульные обнаружили мужчину. Он четко не мог объяснить цель своего там пребывания, говоря лишь, что просто решил посидеть в данном колодце. Сам же кабель в колодце был поврежден.

Гражданином оказался 47-летний сумчанин, который имел при себе сумку с принадлежностями - плоскогубцами и кусачками. Выяснилось, что ранее он уже имел проблемы с законом за совершение аналогичных правонарушений.

Для дальнейшего выяснения всех обстоятельств инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 185 (кража) УК.