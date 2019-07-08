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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:35221

В Шостке полицейские задержали амфетаминщика

Задержали «на горячем» - после сбыта очередной партии наркотика и получения денег.

Во время комплексных оперативных мероприятий направленных на выявление лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, сотрудники уголовного розыска Шостки получили информацию, что 39-летний местный житель торгует наркотиками. Во время проведения оперативных мероприятий, информация подтвердилась.

В полиции в отношении подозреваемого открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Мужчине судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики Шостка
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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