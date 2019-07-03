Уик-энд на Сумщине: прогноз погоды

19-21 июля - переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура повысится и составит ночью 11 + 16 °С, днем +22 .. + 27 °С, сообщает областной гидрометцентр.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
Умеренно теплая, неустойчивая погода ожидается в Сумской области в ближайшие дни....
На выходных и в начале новой недели на Сумщине ожидается прохладная, неустойчивая погода....
Днем 10 июля по г. Сумы и области ожидается гроза, местами шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг,...