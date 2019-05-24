На Сумщине алкоголик ограбил родную тетю Мужчина отобрал у старушки 300 гривен. За содеянное ему теперь грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

Событие произошло в одном из сел Шосткинского района. По телефону к полицейским обратилась 81-летняя женщина. Она рассказала, что племянник силой отобрал у нее деньги.

Как выяснили правоохранители, 36-летний племянник живет вместе с заявительницей. В тот день он попросил у нее деньги на спиртное. Пенсионерка дала ему 10 гривен, а когда попросил позже еще - отказала.

Разозлившись, мужчина силой вытащил из кармана ее халата последние 300 гривен. Деньги сразу потратил на спиртное и сигареты.

Сейчас в отношении мужчины в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж». За содеянное ему грозит наказание в виде уплаты большого штрафа до лишения свободы на срок до четырех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.