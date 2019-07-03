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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах спасатели помогли мужчине, который пытался снять котенка с дерева

17 июля в 10:44 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи.

Житель Сум пытался снять котенка с дерева, который оказался на высоте около 10 м на ул. Металлургов в районе 4-й городской клинической больницы. Мужчина поднялся на 4-х метровую высоту, а поняв, что не может спасти котика и самостоятельно спуститься на землю, позвонил спасателям.

На место вызова прибыл дежурный караул 3-й государственной пожарно-спасательной части. Спасатели приставили к дереву выдвижную лестницу, по которой мужчина спустился вниз. Непосредственно к котенку, который находился на тонкой ветке на высоте около 10 м, специалисты Службы спасения попасть не смогли. Попытка позвать к себе испуганное животное тоже результата не дала. Поэтому пришлось немного подрубить сук, который наклонился, и котенок приземлился на простыню. Ткань заблаговременно внизу натянули спасатели вместе со свидетелями происшествия. Неравнодушные люди забрали котенка к себе.

К операции от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлекалось 5 человек личного состава на 1 единицы техники, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Спасатели
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