В Сумах спасатели помогли мужчине, который пытался снять котенка с дерева

Житель Сум пытался снять котенка с дерева, который оказался на высоте около 10 м на ул. Металлургов в районе 4-й городской клинической больницы. Мужчина поднялся на 4-х метровую высоту, а поняв, что не может спасти котика и самостоятельно спуститься на землю, позвонил спасателям.
На место вызова прибыл дежурный караул 3-й государственной пожарно-спасательной части. Спасатели приставили к дереву выдвижную лестницу, по которой мужчина спустился вниз. Непосредственно к котенку, который находился на тонкой ветке на высоте около 10 м, специалисты Службы спасения попасть не смогли. Попытка позвать к себе испуганное животное тоже результата не дала. Поэтому пришлось немного подрубить сук, который наклонился, и котенок приземлился на простыню. Ткань заблаговременно внизу натянули спасатели вместе со свидетелями происшествия. Неравнодушные люди забрали котенка к себе.
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