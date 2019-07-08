В Ромнах поймали коньячного вора

В Роменский отдел полиции с заявлением о краже бутылки коньяка обратился управляющий одного из местных супермаркетов. Мужчина сообщил, что неизвестный похитил бутылку элитного коньяка.
Прибывшие по вызову пересмотрели изображения с камер видеонаблюдения, установленных в помещении магазина. На видео было зафиксировано, как мужчина тщательно рассматривает бутылки с алкоголем, а затем прячет одну из них под свою одежду.
Воспользовавшись отсутствием охраны, он незамеченным оставляет заведение. Участковый офицер полиции узнал в нем 30-летнего местного жителя, который недавно освободился из мест лишения свободы. Свой поступок злоумышленник объяснил тем, что очень хотел выпить, но не было денег.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит очередное заключение на срок до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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