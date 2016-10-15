В Сумах мать и дочь одновременно вышли замуж

На помощь женщинам пришли современные и удобные сервисы Министерства юстиции Украины. На свежем воздухе в живописном месте - такой видели свою церемонию бракосочетания Оксана и Елена. Так получилось, что женщины двух поколений мечтали о заветном одновременно, поэтому, не желая разделять два семейных праздника, решили выйти замуж в один день. Кстати, и помолвка обеих пар также произошли в один день. Воплотить в жизнь задуманное сумчанкам удалось благодаря услуге «Брак за сутки», сообщает Управление юстиции Сумщины.
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