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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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СумГУ переплатил 40% «парикмахеру» за телеаппаратуру

СумГУ провел закупку интерактивной и телекоммуникационной техники, на общую сумму 825 тыс. грн.

Согласно заключенному договору, у ЧП Гладкова И.С. будет приобретено 15 телевизоров, 2 интерактивных панели и 4 видеорегистратора. Из обнародованной информации, у предпринимателя купили телевизоры LG 55uk6200pl с диагональю 55" с настенным креплением по 29120 грн. за штуку. Тогда как в магазинах этот телевизор стоит 21600 грн., а крепления к нему - 350 грн. Телевизор LG 49lk5910pl с диагональю 49" СумГУ приобрел по 19751,25 грн., тогда как он стоит 14 тыс. Интерактивную панель Newline TT-8618VN на 86" педагоги купили за 286171,20 грн., тогда как эта же панель стоит 215 тыс. Интерактивную панель Иntboard gt65 на 5 Gb - за 150403,20 грн., тогда как в Интернете она продается от 83 тыс. грн, пишет Громадський моніторинг.

Таким образом, университет переплатил около 40% стоимости интерактивной продукции, приобретя ее у местного ФЛП.

ЧП Гладкова И.С. был зарегистрирован как предприниматель только 8 месяцев назад. В регистрационных документах основной вид деятельности предпринимателя указан "Услуги парикмахерских и салонов красоты». Ранее СумГУ покупал у нее цифровое пианино за 84000 грн.

Право Закупки СумГУ
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