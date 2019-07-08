На Сумщине за получение взятки двух правоохранителей приговорили к 5 годам лишения свободы Уже бывшие замначальника райотдела - начальник криминальной милиции Белопольского райотдела УМВД Украины в Сумской области и старший оперуполномоченный сектора уголовного розыска указанного райотдела милиции 16 июля признаны виновными в вымогательстве и получении неправомерной выгоды и приговорены к реальной мере наказания.

Досудебным расследованием установлено и доказано в суде, что указанные правоохранители в апреле 2015 года потребовали и получили от жителя г. Белополье неправомерную выгоду в размере 5,2 тыс. грн за непривлечение последнего к уголовной ответственности. В то же время старший оперуполномоченный, выходя за пределы предоставленных ему полномочий, с применением силы заставлял одного из задержанных признаться в ряде преступлений.

В феврале 2016 года судом первой инстанции уже бывшие правоохранители были приговорены к 5 годам лишения свободы, однако они обжаловали приговор. Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции, поэтому дело было направлено на новое судебное рассмотрение.

Пересмотрев дело, Белопольский районный суд обвиняемых 16 июля 2019 приговорил к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет с конфискацией имущества (кроме жилья). В то же время бывший начальник криминальной милиции лишен специального звания майор милиции, а старший оперуполномоченный - старший лейтенант милиции.

Действия заместителя начальника райотдела - начальника криминальной милиции квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, кроме указанной статьи, бывшему старшему оперуполномоченному сектора уголовного розыска инкриминируется еще и ч. 2 ст. 365 (превышение власти) УК Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.