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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Суд продлил обязанности бывшему замдиректора завода «Авиакон»

Суд продлил действие обязанностей, возложенных на бывшего заместителя директора государственного предприятия «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон» Владимира Ткаченко, которого подозревают в нанесении убытков заводу.

Такое решению 15 июля принял следственный судья Соломенского районного суда города Киева Максим Вишняк по результатам рассмотрения ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщает «Слово и Дело».

Прокурор САП просил суд продлить действие всех обязанностей, возложенных на Ткаченко, в частности: являться по каждому требованию; сообщать об изменении мест проживания и/или работы; воздержаться от общения с подозреваемыми, свидетелями, должностными лицами и работниками ГП «Авиакон», а также сдать на хранение загранпаспорта. Изучив ходатайство, судья его удовлетворил.

Как известно, по данным следствия, в 2014 году «Авиакон» организовал две закупки по завышенным ценам топливных баков для вертолетов. Как установили детективы, в марте 2014 года «Авиакон» заключил с оффшорной фирмой Westan Group Associates Ltd, зарегистрированной на Карибских островах (Charlestown, Saint Kitts and Nevis), договор на поставку 12 топливных баков для вертолетов на общую сумму 288 тысяч долларов. Впоследствии, как выяснило следствие, с ведома руководства «Авиакона» Westan Group Associates Ltd заключила договор с грузинской компанией-производителем на изготовление 12 топливных баков, но по цене в два раза меньше – 144 тысячи долларов.

По схожей схеме в мае 2014 года «Авиакон» и Westan Group Associates Ltd заключили еще один контракт, по которому госпредприятию поставлены 85 топливных баков той же грузинской компании-производителя по завышенной вдвое цене: $2,04 млн (против $1,02 млн, по которую эти же баки закупала Westan Group Associates Ltd у грузинского производителя). В результате таких действий «Авиакон», по версии следствия, безосновательно переплатил 13,03 миллиона гривен компании в оффшорной юрисдикции.

Напомним, суд отпустил Ткаченко под личное обязательство. Позже, САП проиграла апелляцию на такое решение суда. Ранее суд продлил обязанности экс-директору «Авиакона» Анатолию Буцану.

 
Право Авиакон
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