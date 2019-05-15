Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:111153

Зеленский передумал ехать в Сумы

Президент Украины Владимир Зеленский, о завтрашнем визите которого ходили упорные слухи, все же не приедет.

Сумской активист Виктор Быбыренко объясняет почему:

«Кіна не буде!

К нам єдєт ревізор (закреслено) Зеленський. Тобто Президент. Він був вчора у Харкові, щоб посилити собою ЗЕ!кандидатів у 6 міських округах Харкова, де «смєшалісь в кучу» самовисуванці, кернесівські і медведчуківські.

Так ось, він очікувався. У нас звечора була тут передова група, без попередження обласної адміністрації. Подробиць не можу, бо підставлю інформатора.

І вже сьогодні в обід вони вже виїхали на Київ.

Ця опер-група, махаючи сумчанам «адью» сказала, що «місцева ЗЕ!КОМАНДА нє ОПРАВДАЛА надєжд». Нікого показать тут із місцевих. Типу як тут – приобійме президент кандидата, скаже: ось вони, наші, дивіться! В смислє наші, а не НАШІ (бо тут путається один, косящій під справжнього представника ЗЕ!команди). Тут і сам президент, якщо не по сценарію, то не дуже балакати майстер, а місцеві – так іноді краще жувати.

Вобщем на картинку не натянули. Зи!Кіна не буде.

Гадство!!!

І от я залишився в догадках. Як же ж так? Як?

Володимир Олександрович зробив за тиждень страшну гастроль.

Спочатку дав тирлєй митникам в Ужгороді. Вони рюмсали, а він показав себе героєм. Дивіться, як я можу! Прямо, як у нас в учебці сержантик один. Сам малий, вредний, але нас, ще до присяги ганяв і знущався: упор льожа, дєлай раз, дєлай два. Ми ж, все одно відповісти не можемо. Ну, хто був, той знає.

Да. Потім Верховний головнокомандувач зволили викупаться в Одесі. Там тоже строїли всіх. Потім Херсон. В Миколаїві дорогу вистроїв. Потім в Борисполі загнав чорта за аеропорт. Поспорив з Філатовим на міст у Дніпрі. Навіть подзвонив Віталію Кличку і нагрубив. У Віталія тепер не той удар (УДАР), його тепер можна і за ухо. От і почали йому розказувать, що йому купувати для міста – трамваї чи тролейбуси. Скоро скажуть і що в сімю купувати. І у чию.

А все чому? Президенту рихтують, оновлюють образ. Раніше він був в доску свій хлоп. І шаурму їв. І в трусєлях красних купався. Кожного лисого в лобік чмокав. Офіси, як перчатки міняв. В офіси в шортах ходить послів запрошував. Несистемним політиком був. На роялі… але то таке.

Але твердості в образі не вистачало. А поруч - яскравий лик Лукашенки. Як влучно сказав бацька: «Я свой парламент пєрєтрахівал, і буду пєрєтряхіваць». Шо тут скажеш? А нам до виборів треба показати шо? Правильно, силу. Щоб голосували. А народ дуже поважає, коли нашого боярина сам цар лічно на отлуп віддає. Оце зрєліще. Тут наш князьок бігав-бігав, всім козу робив… А тут приїхав ВІН і ЛІЧНО дав пєндаля. А наш лише – хіхікав і прєсмикався. Як ми перед ним.

У частини народу непереборне бажання чийогось приниження. Когось опустили – своя самооцінка пішла вгору.

Да, образ Бацькі зараз приміряють нашому. Але щоб і простим хлопцем був одночасно. От бояр хай топче, а з нами в трусєлях на морі. І шаурму поїсти, коли буде жор (закреслено). Оце жизнь. І тарифи знижувать не треба.

Ну то таке. Так от, думаю я, чому відмінили приїзд Володимира Олександровича в Суми?

Ідея з тим, що у нас слабка ЗЕ!команда – не катить. А де сильна? Офіс партії є – партію будемо будувати з коліс після виборів. Це не я сказав, а Разумков. А ви, убогі, думали, що навпаки? Як Лєнін учив: єсть такая партія?

Так от, не в партії справа. Думаю, або побоялися президента на дорозі втопити (якщо дощ піде, такий як позавчора), або в аеропорту приземлятися.

Але я думаю, що справа у тому, що нІкому тут щолбани давати, от у чому проблема. Мер – соціально близький. Тут уся Батьківщина за ЗЕ!перевзута. Кого за ухо із залу виводити? Об кого ноги витерти?

Не знайшли хлопці, кого тут поопускати. Так що в цей раз наших пронесло. А нам забаву і нових жертв праведного гніву дивитись в соцмережах, а не дома.

Шо за літо. Вакарчук приїздив – холодно було. Вінник з Поплавським – дощ. Володимир Олександрович – передумав. Скучні вибори», - написал он в Фейсбуке.

Политика Визит президента Виктор Бобыренко Владимир Зеленский Президент Украины
view counter

По тематике

Приедет ли в Сумы президент Зеленский?
Сегодня 12:12

Приедет ли в Сумы президент Зеленский?

В пятницу у нас в Сумах ожидается Президент. Вчера вечером заехала так называемая передовая группа....

20.05.2019 10:10

Сумские чиновники вместо работы пошли смотреть инаугурацию президента

Сегодня, 20 мая, аппаратное совещание в мэрии завершилось раньше, чем обычно....

Верховная Рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая
16.05.2019 11:22

Верховная Рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая

Верховная Рада назначила дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского на 20 мая на 10:00....

Сумской горсовет предлагал провести инаугурацию Зеленского уже 19 мая
15.05.2019 11:06

Сумской горсовет предлагал провести инаугурацию Зеленского уже 19 мая

Сегодня, 15 мая, на сессии Сумского горсовета рассмотрели проект решения об обращении к Верховной Раде о как можно скорейшей инаугурации...

Зеленскому рассказали о давлении Сумской таможни на бизнес
15.05.2019 10:12

Зеленскому рассказали о давлении Сумской таможни на бизнес

Коллектив компаний "Вултекст-С", "ТЕКС Групп", "Сумы-Руно", "Пандеон" и ряда других, которые импортируют ткани и товары народного потребления в Сумской области...

Новости

В Сумах появилась интерактивная карта восстановления инфраструктуры
Сегодня 11:33
Депутат из Сум призвал Президента подписать закон о собственном импичменте
Вчера 17:16
Сборная Украины вышла в полуфинал чемпионата Европы по гандболу
Сегодня 16:57
СумГУ переплатил 40% «парикмахеру» за телеаппаратуру
Сегодня 16:19
Зеленский передумал ехать в Сумы
Сегодня 16:11
В Сумах взялись за чистку ливневок
Сегодня 16:00
На Сумщине будут искать деньги на линейный ускоритель для онкодиспансера
Сегодня 15:50
В детском парке «Сказка» скотчем ремонтируют «Веселые горки» (видео)
Сегодня 15:43
На Сумщине руководитель лесничества продал «налево» дуба на 300 тысяч
Сегодня 15:01
На Сумщине за получение взятки двух правоохранителей приговорили к 5 годам лишения свободы
Сегодня 14:57
В Шостке полицейские задержали амфетаминщика
Сегодня 14:35
В Сумах мать и дочь одновременно вышли замуж
Сегодня 14:25
view counter
view counter

Статьи

Пам`ятка виборцю: декілька пунктів українозбереження
Сегодня 12:17
Геннадій Дем’яненко: «В «LS GROUP» ніколи не ставили гроші на перше місце»
Вчера 17:51
Володимир Гройсман: «У нас з вами є можливість вплинути на майбутнє України і зробити його успішним»
Вчера 15:56
Поддерживаем своих!
Вчера 15:39
Зе!Десант провів зустріч на Сумському НВО
Вчера 11:16
Максим Березкін: Інвестиції – це один з найголовніших інструментів розвитку Сум
15.07.2019 17:18
ФК «Альянс» будет играть во второй лиге на «Юбилейном» в Сумах
12.07.2019 12:29
На Сумщині створені госпітальні ради в усіх госпітальних округах
11.07.2019 12:08
Не відкладайте придбання дров на осінь
11.07.2019 11:08
«Мальтси-Лебурбу»: виставка, яку варто побачити
10.07.2019 11:45
Правительство Гройсмана готовит повышение зарплат педагогам
10.07.2019 11:19
Звернення Тетяни Рябухи, кандидата від партії "Слуга народу" до своїх виборців
08.07.2019 17:58
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Боль и слава» Педро Альмодовар (Испания, 2019)
«Боль и слава» Педро Альмодовар (Испания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:00 16:45
«Анна» Люк Бессон (Франция, США, 2019)
«Анна» Люк Бессон (Франция, США, 2019)
Кино Космос
19:20—55 грн.
«Король Лев» Джон Фавро (США, 2019)
«Король Лев» Джон Фавро (США, 2019)
Кино Космос
12:35—50 грн. 14:50—55 грн. 17:05—55 грн.
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
Кино Дружба
16-50 - 70 грн.
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 14:45 18:10
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
Кино Космос
21:30—55 грн.
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 14:00 18:00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.