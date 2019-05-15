Зеленский передумал ехать в Сумы

Сумской активист Виктор Быбыренко объясняет почему:
«Кіна не буде!
К нам єдєт ревізор (закреслено) Зеленський. Тобто Президент. Він був вчора у Харкові, щоб посилити собою ЗЕ!кандидатів у 6 міських округах Харкова, де «смєшалісь в кучу» самовисуванці, кернесівські і медведчуківські.
Так ось, він очікувався. У нас звечора була тут передова група, без попередження обласної адміністрації. Подробиць не можу, бо підставлю інформатора.
І вже сьогодні в обід вони вже виїхали на Київ.
Ця опер-група, махаючи сумчанам «адью» сказала, що «місцева ЗЕ!КОМАНДА нє ОПРАВДАЛА надєжд». Нікого показать тут із місцевих. Типу як тут – приобійме президент кандидата, скаже: ось вони, наші, дивіться! В смислє наші, а не НАШІ (бо тут путається один, косящій під справжнього представника ЗЕ!команди). Тут і сам президент, якщо не по сценарію, то не дуже балакати майстер, а місцеві – так іноді краще жувати.
Вобщем на картинку не натянули. Зи!Кіна не буде.
Гадство!!!
І от я залишився в догадках. Як же ж так? Як?
Володимир Олександрович зробив за тиждень страшну гастроль.
Спочатку дав тирлєй митникам в Ужгороді. Вони рюмсали, а він показав себе героєм. Дивіться, як я можу! Прямо, як у нас в учебці сержантик один. Сам малий, вредний, але нас, ще до присяги ганяв і знущався: упор льожа, дєлай раз, дєлай два. Ми ж, все одно відповісти не можемо. Ну, хто був, той знає.
Да. Потім Верховний головнокомандувач зволили викупаться в Одесі. Там тоже строїли всіх. Потім Херсон. В Миколаїві дорогу вистроїв. Потім в Борисполі загнав чорта за аеропорт. Поспорив з Філатовим на міст у Дніпрі. Навіть подзвонив Віталію Кличку і нагрубив. У Віталія тепер не той удар (УДАР), його тепер можна і за ухо. От і почали йому розказувать, що йому купувати для міста – трамваї чи тролейбуси. Скоро скажуть і що в сімю купувати. І у чию.
А все чому? Президенту рихтують, оновлюють образ. Раніше він був в доску свій хлоп. І шаурму їв. І в трусєлях красних купався. Кожного лисого в лобік чмокав. Офіси, як перчатки міняв. В офіси в шортах ходить послів запрошував. Несистемним політиком був. На роялі… але то таке.
Але твердості в образі не вистачало. А поруч - яскравий лик Лукашенки. Як влучно сказав бацька: «Я свой парламент пєрєтрахівал, і буду пєрєтряхіваць». Шо тут скажеш? А нам до виборів треба показати шо? Правильно, силу. Щоб голосували. А народ дуже поважає, коли нашого боярина сам цар лічно на отлуп віддає. Оце зрєліще. Тут наш князьок бігав-бігав, всім козу робив… А тут приїхав ВІН і ЛІЧНО дав пєндаля. А наш лише – хіхікав і прєсмикався. Як ми перед ним.
У частини народу непереборне бажання чийогось приниження. Когось опустили – своя самооцінка пішла вгору.
Да, образ Бацькі зараз приміряють нашому. Але щоб і простим хлопцем був одночасно. От бояр хай топче, а з нами в трусєлях на морі. І шаурму поїсти, коли буде жор (закреслено). Оце жизнь. І тарифи знижувать не треба.
Ну то таке. Так от, думаю я, чому відмінили приїзд Володимира Олександровича в Суми?
Ідея з тим, що у нас слабка ЗЕ!команда – не катить. А де сильна? Офіс партії є – партію будемо будувати з коліс після виборів. Це не я сказав, а Разумков. А ви, убогі, думали, що навпаки? Як Лєнін учив: єсть такая партія?
Так от, не в партії справа. Думаю, або побоялися президента на дорозі втопити (якщо дощ піде, такий як позавчора), або в аеропорту приземлятися.
Але я думаю, що справа у тому, що нІкому тут щолбани давати, от у чому проблема. Мер – соціально близький. Тут уся Батьківщина за ЗЕ!перевзута. Кого за ухо із залу виводити? Об кого ноги витерти?
Не знайшли хлопці, кого тут поопускати. Так що в цей раз наших пронесло. А нам забаву і нових жертв праведного гніву дивитись в соцмережах, а не дома.
Шо за літо. Вакарчук приїздив – холодно було. Вінник з Поплавським – дощ. Володимир Олександрович – передумав. Скучні вибори», - написал он в Фейсбуке.
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