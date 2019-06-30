Сумские спортсмены получили ордена

Выпускник СумГУ Сергей Смелик награжден орденом «За заслуги» II степени, студенты СумГУ Евгений Гуцол, Алексей Поздняков - орденом «За заслуги» III степени, уродженка Сум Анна Плотицына – орденом княгини Ольги III степени. А сумской тренер Леонид Пелипей стал заслуженным работником физической культуры и спорта.
13 июля в Сумах прошел 2nd Sumy Night Run 2019....
В субботу, 13 июля, копилка сборной Украины на Всемирной универсиаде в Неаполе пополнилась еще одной золотой медалью....
В Неаполе (Италия) продолжается Всемирная летняя универсиада....
28-30 июня в Луцке прошел чемпионат Украины легкой атлетике среди юниоров....
29 июня в столице прошел третий Kyiv Ultramarathon 2019....