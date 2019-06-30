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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:21211

Сумские спортсмены получили ордена

Указом Президента Украины «О награждении государственными наградами Украины членов национальной сборной команды Украины на II Европейских играх» сразу 4 ордена достались сумским легкоатлетам.

Выпускник СумГУ Сергей Смелик награжден орденом «За заслуги» II степени, студенты СумГУ Евгений Гуцол, Алексей Поздняков - орденом «За заслуги» III степени, уродженка Сум Анна Плотицына – орденом княгини Ольги III степени. А сумской тренер Леонид Пелипей стал заслуженным работником физической культуры и спорта.

Спорт Европейские игры Легкая атлетика Награды
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«Боль и слава» Педро Альмодовар (Испания, 2019)
«Боль и слава» Педро Альмодовар (Испания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:00 16:45
«Анна» Люк Бессон (Франция, США, 2019)
«Анна» Люк Бессон (Франция, США, 2019)
Кино Космос
19:20—55 грн.
«Король Лев» Джон Фавро (США, 2019)
«Король Лев» Джон Фавро (США, 2019)
Кино Космос
12:35—50 грн. 14:50—55 грн. 17:05—55 грн.
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
Кино Дружба
16-50 - 70 грн.
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 14:45 18:10
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
Кино Космос
21:30—55 грн.
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 14:00 18:00
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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