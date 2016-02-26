Сумчан приглашают на благотворительную экскурсию В Сумах пройдет экскурсия-прогулка «Знакомые и незнакомые Сумы, речка Попадька».

А знаете ли вы, что в Сумах кроме Псла, Сумки и Стрелки есть еще одна речка - Попадька? Сумчан приглашают увидеть невероятно красивые пейзажи и услышать интересные истории на экскурсии-прогулке.

Встреча в субботу 20.07.2019г. в 10-00 возле колледжа СНАУ на Веретеновке. Тел.0979424295, 0505813934.

Маршрутки 18, 22, 15, 59.

Можно с детьми. На маршруте есть родник, емкость для воды в жаркую погоду не помешает.

Благотворительный взнос по окончании экскурсии пой дет на лечение Ткаченко Жени.