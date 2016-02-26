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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:10395

Сумчан приглашают на благотворительную экскурсию

В Сумах пройдет экскурсия-прогулка «Знакомые и незнакомые Сумы, речка Попадька».

А знаете ли вы, что в Сумах кроме Псла, Сумки и Стрелки есть еще одна речка - Попадька? Сумчан приглашают увидеть невероятно красивые пейзажи и услышать интересные истории на экскурсии-прогулке.

Встреча  в субботу 20.07.2019г. в 10-00 возле колледжа СНАУ на Веретеновке. Тел.0979424295, 0505813934.

Маршрутки 18, 22, 15, 59.

Можно с детьми. На маршруте есть родник, емкость для воды в жаркую погоду не помешает.

Благотворительный взнос по окончании экскурсии пой дет на лечение Ткаченко Жени.

Общество Экскурсия
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«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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