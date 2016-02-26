Сумчан приглашают на благотворительную экскурсию

А знаете ли вы, что в Сумах кроме Псла, Сумки и Стрелки есть еще одна речка - Попадька? Сумчан приглашают увидеть невероятно красивые пейзажи и услышать интересные истории на экскурсии-прогулке.
Встреча в субботу 20.07.2019г. в 10-00 возле колледжа СНАУ на Веретеновке. Тел.0979424295, 0505813934.
Маршрутки 18, 22, 15, 59.
Можно с детьми. На маршруте есть родник, емкость для воды в жаркую погоду не помешает.
Благотворительный взнос по окончании экскурсии пой дет на лечение Ткаченко Жени.
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