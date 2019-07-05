Сумчане требуют заняться ливневой канализацией На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Ремонт ливневой канализации».

«Призываю городскую власть решить проблему с ливневыми канализациями в городе. В частности, на перекрестке улиц СКД и Харьковской, а также по проспекту Михаила Лушпы. Ливень 13.07.19 доказал, что эта проблема существует. И существует она уже несколько лет», - пишет автор петиции Росляков Михаил Юрьевич.

Подписать петицию можно здесь.