Сумчане требуют заняться ливневой канализацией

«Призываю городскую власть решить проблему с ливневыми канализациями в городе. В частности, на перекрестке улиц СКД и Харьковской, а также по проспекту Михаила Лушпы. Ливень 13.07.19 доказал, что эта проблема существует. И существует она уже несколько лет», - пишет автор петиции Росляков Михаил Юрьевич.
Подписать петицию можно здесь.
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