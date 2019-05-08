Сумские «охотники на лис» отличились на кубке мира С 10 по 15 июля в г. Приморско (Болгария) состоялся Кубок мира по спортивной радиопеленгации.

В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из 11 стран мира: Украины, Белоруссии, Венгрии, Молдовы, Румынии, Китая, Чехии, России, Болгарии, Нидерландов и Великобритании. В составе национальной сборной команды Украины выступали двое воспитанников сумского тренера Максима Редьки (Егор Редька и Дарья Дикая). В четырех видах программы получили Егор Редька - 4 серебряных награды, Максим Редька - 1 серебряная, 3 бронзы.