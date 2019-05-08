Сумские «охотники на лис» отличились на кубке мира

В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из 11 стран мира: Украины, Белоруссии, Венгрии, Молдовы, Румынии, Китая, Чехии, России, Болгарии, Нидерландов и Великобритании.
В составе национальной сборной команды Украины выступали двое воспитанников сумского тренера Максима Редьки (Егор Редька и Дарья Дикая). В четырех видах программы получили Егор Редька - 4 серебряных награды, Максим Редька - 1 серебряная, 3 бронзы.
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