В Сумах авария на 20 лет Победы 18 июля в Сумах на ул. 20 лет Победы произошло ДТП.

Сообщение о ДТП поступило на линию «102» в 16.17. Как выяснили прибывшие на место аварии патрульные, белый «Хюндай» поворачивал налево с ул. 20 лет Победы в пер. Гражданский. Серая «Ауди» ехала по ул. 20 лет победы во встречном направлении. Водитель «Хюндая» не предоставил преимущество «Ауди», в результате чего произошло столкновение. После этого «Ауди» отбросило на обочину, где она врезалась в дерево. Автомобили получили механические повреждения, люди не пострадали.

Патрульные составили на водителя «Хюндая» протокол по ст. 124 КУоАП (совершение ДТП), а на водителя «Ауди» - по ст. 126 (вождение без прав), сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб.