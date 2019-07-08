Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:33786

В Сумах авария на 20 лет Победы

18 июля в Сумах на ул. 20 лет Победы произошло ДТП.

rama.com.ua

Сообщение о ДТП поступило на линию «102» в 16.17. Как выяснили прибывшие на место аварии патрульные, белый «Хюндай» поворачивал налево с ул. 20 лет Победы в пер. Гражданский. Серая «Ауди» ехала по ул. 20 лет победы во встречном направлении. Водитель «Хюндая» не предоставил преимущество «Ауди», в результате чего произошло столкновение. После этого «Ауди» отбросило на обочину, где она врезалась в дерево. Автомобили получили механические повреждения, люди не пострадали.

Патрульные составили на водителя «Хюндая» протокол по ст. 124 КУоАП (совершение ДТП), а на водителя «Ауди» - по ст. 126 (вождение без прав), сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб.

Право Дтп
view counter

По тематике

Подробности смертельной аварии в Бурыни, в которой погибла член УИК
Сегодня 13:18

Подробности смертельной аварии в Бурыни, в которой погибла член УИК

На Сумщине полиция задержала водителя, который обоснованно подозревается в том, что он сбил женщину и скрылся с места аварии....

Сегодня 10:52

Предвыборная трагедия на Сумщине: члена УИК насмерть сбила машина

Сегодня, 19 июля, в 4 утра в Бурыни члена участковой избирательной комиссии № 590060 по 159-му округу Ольгу Плеваку, представляющую...

В Сумах сбили 85-летнего велосипедиста
Вчера 12:19

В Сумах сбили 85-летнего велосипедиста

Авария произошла сегодня, 18 июля, около 11:00 утра на перекрестке улиц Ильинской и Садовой....

В Сумах авто патрульных попало в аварию
17.07.2019 14:14

В Сумах авто патрульных попало в аварию

Сегодня, 17 июля, в 12.20 на ул. Харьковской произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции....

18-летнего водителя, сбившего насмерть девушку в Сумах, посадили под домашний арест
16.07.2019 16:00

18-летнего водителя, сбившего насмерть девушку в Сумах, посадили под домашний арест

15 июля следственным судьей Ковпаковского районного суда города Сумы избрана мера пресечения мужчине, который подозревается в совершении 12 июля ДТП....

Новости

В Сумах снова перекроют Ильинскую на всю субботу
Сегодня 11:35
Депутат из Сум призвал Президента подписать закон о собственном импичменте
17.07.2019 17:16
Служба зайнятості компенсує витрати роботодавця
Сегодня 17:50
Чого не можна робити під час голосування 21 липня
Сегодня 17:32
Кто в Сумах незаконно ведет агитацию в общественном транспорте?
Сегодня 17:12
Молдаване пытались вывезти в Россию почти тонну вина
Сегодня 17:00
На Сумщині з 1 серпня до 30 вересня встановлено заборону на вилов раків
Сегодня 16:40
Ямпольцы сами привели в порядок спортплощадку
Сегодня 16:33
Россиянин предлагал сумским пограничникам взятку
Сегодня 16:09
На Сумщине полиция разоблачает нарушителей избирательного законодательства
Сегодня 16:04
5 лет за решеткой: апелляционный суд увеличил сумчанину наказание за поножовщину
Сегодня 15:37
За півріччя служба зайнятості Сумщини знайшла роботу для 14,5 тисяч осіб
Сегодня 15:29
view counter
view counter

Статьи

Пам`ятка виборцю: декілька пунктів українозбереження
Вчера 12:17
Геннадій Дем’яненко: «В «LS GROUP» ніколи не ставили гроші на перше місце»
17.07.2019 17:51
Володимир Гройсман: «У нас з вами є можливість вплинути на майбутнє України і зробити його успішним»
17.07.2019 15:56
Поддерживаем своих!
17.07.2019 15:39
Зе!Десант провів зустріч на Сумському НВО
17.07.2019 11:16
Максим Березкін: Інвестиції – це один з найголовніших інструментів розвитку Сум
15.07.2019 17:18
ФК «Альянс» будет играть во второй лиге на «Юбилейном» в Сумах
12.07.2019 12:29
На Сумщині створені госпітальні ради в усіх госпітальних округах
11.07.2019 12:08
Не відкладайте придбання дров на осінь
11.07.2019 11:08
«Мальтси-Лебурбу»: виставка, яку варто побачити
10.07.2019 11:45
Правительство Гройсмана готовит повышение зарплат педагогам
10.07.2019 11:19
Звернення Тетяни Рябухи, кандидата від партії "Слуга народу" до своїх виборців
08.07.2019 17:58
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Боль и слава» Педро Альмодовар (Испания, 2019)
«Боль и слава» Педро Альмодовар (Испания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:00 16:45
«Анна» Люк Бессон (Франция, США, 2019)
«Анна» Люк Бессон (Франция, США, 2019)
Кино Космос
19:20—55 грн.
«Король Лев» Джон Фавро (США, 2019)
«Король Лев» Джон Фавро (США, 2019)
Кино Космос
12:35—50 грн. 14:50—55 грн. 17:05—55 грн.
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
Кино Дружба
16-50 - 70 грн.
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 14:45 18:10
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
Кино Космос
21:30—55 грн.
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 14:00 18:00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.