За півріччя служба зайнятості Сумщини знайшла роботу для 14,5 тисяч осіб У першому півріччі 2019 року, у порівнянні з січнем-червнем 2018 року кількість роботодавців, які співпрацювали з філіями та центрами зайнятості, збільшилась на 6% та становила 4,2 тис. одиниць.

Кількість вакансій у базі даних Сумської обласної служби зайнятості збільшилась на 2% та склала 20,2 тис. одиниць. У чотирнадцяти філіях та центрах зайнятості з дев’ятнадцяти відбулося зростання кількості вакансій. Найбільш суттєво кількість вакансій зросла у Ямпільській та Середино–Будській філіях (у 1,3 рази).

Кількість осіб, працевлаштованих за сприяння обласної служби зайнятості, залишилась на рівні минулого року та становила 14,5 тис. осіб. При цьому, 44% з них були працевлаштовані оперативно до надання статусу безробітного. З числа колишніх безробітних 40% знайшли роботу в сільському господарстві, лісовому та рибному господарстві; 14% - у переробній промисловості; 12% - у сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонті.