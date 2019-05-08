Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:29127

За півріччя служба зайнятості Сумщини знайшла роботу для 14,5 тисяч осіб

У першому півріччі 2019 року, у порівнянні з січнем-червнем 2018 року кількість роботодавців, які співпрацювали з філіями та центрами зайнятості, збільшилась на 6% та становила 4,2 тис. одиниць.

Кількість вакансій у базі даних Сумської обласної служби зайнятості збільшилась на 2% та склала 20,2 тис. одиниць. У чотирнадцяти філіях та центрах зайнятості з дев’ятнадцяти відбулося зростання кількості вакансій. Найбільш суттєво кількість вакансій зросла у Ямпільській та Середино–Будській філіях (у 1,3 рази).
Кількість осіб, працевлаштованих за сприяння обласної служби зайнятості, залишилась на рівні минулого року та становила 14,5 тис. осіб. При цьому, 44% з них були працевлаштовані оперативно до надання статусу безробітного. З числа колишніх безробітних 40% знайшли роботу в сільському господарстві, лісовому та рибному господарстві; 14% - у переробній промисловості; 12% - у сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонті.

Общество Безработные Служба занятости
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Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 14:45 18:10
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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