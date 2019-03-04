У Сумах пройде чемпіонат області з воркауту

Змагання будуть проходити у трьох дисциплінах:

1) Дисципліна «Workout Battles» – кожен учасник показує будь-які елементи на перекладині, брусах, шведській стіні та використовуючи просто землю під ногами, виступ обмежується тільки фантазією спортсмена (буде 2 виходи у кожного учасника по 30 секунд).

Реєстрація: https://forms.gle/PLvVNRKeRCY3K7G29

2) Дисципліна «Endurance-junior» – це силове двоєборство, що складається з підтягуваня на перекладині та віджимань на брусах з власною вагою.

Реєстрація: https://forms.gle/SYJwqZVEiMwtC3pXA

3) Дисципліна «Endurance-professionals» – це силове двоєборство, що складається з підтягуваня на перекладині з додатковою вагою 16 кг та віджимань на брусах з додатковою вагою 24 кг.

Реєстрація: https://forms.gle/n6XwtBT6bgkLxQAcA

Змагання пройдуть на спортмайданчику біля озера Чеха. О 16.00 – реєстрація, о 17.00 – початок змагань.