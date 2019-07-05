Житель Сум, переехавший в Одессу, из мести поджег квартиру местной жительницы 45-летний мужчина – знакомый потерпевшей через окно бросил легковоспламеняющуюся смесь в квартиру 29-летней одесситки, проживающей в Малиновском районе города.

На тот момент хозяйки в жилище не было, передает ГУНП области.

К счастью, спасателям удалось оперативно отреагировать на вызов соседей и потушить пожар, прежде чем огонь охватил двухкомнатную квартиру.

Предположение полицейских, что данное происшествие – поджог подтвердили спасатели: согласно акту ГСЧС, возгорание произошло в результате занесения источника зажигания извне.

Начальник отделения Ярослав Фисенко отмечает: во время расследования было установлено, что к преступлению причастен знакомый потерпевшей, который переехал в Одессу из Сум.

«Мужчина не отрицает своей вины и признается, что таким образом хотел отомстить за свое имущество, которое, оставив у женщины на некоторое время, так и не смог забрать» - комментирует Ярослав Фисенко.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту объявили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. За такие действия мужчину могут лишить свободы на срок от 3 до 10 лет.

Досудебные мероприятия продолжаются.