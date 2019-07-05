Житель Сум, переехавший в Одессу, из мести поджег квартиру местной жительницы

На тот момент хозяйки в жилище не было, передает ГУНП области.
К счастью, спасателям удалось оперативно отреагировать на вызов соседей и потушить пожар, прежде чем огонь охватил двухкомнатную квартиру.
Предположение полицейских, что данное происшествие – поджог подтвердили спасатели: согласно акту ГСЧС, возгорание произошло в результате занесения источника зажигания извне.
Начальник отделения Ярослав Фисенко отмечает: во время расследования было установлено, что к преступлению причастен знакомый потерпевшей, который переехал в Одессу из Сум.
«Мужчина не отрицает своей вины и признается, что таким образом хотел отомстить за свое имущество, которое, оставив у женщины на некоторое время, так и не смог забрать» - комментирует Ярослав Фисенко.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту объявили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. За такие действия мужчину могут лишить свободы на срок от 3 до 10 лет.
Досудебные мероприятия продолжаются.
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