В Сумской ОГА в день выборов будет работать «горячая линия» При Сумской областной государственной администрации в день проведения голосования, 21 июля, с целью обеспечения решения безотлагательных вопросов и предупреждения совершения нарушений на избирательных участках работает бесплатная телефонная «горячая линия» для жителей Сумской области.

Бесплатный телефон 0-800-301-501 будет работать с 7:00 до 20:30, сообщает ГУ «Сумской областной контактный центр».