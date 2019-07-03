В Сумской ОГА в день выборов будет работать «горячая линия»

Бесплатный телефон 0-800-301-501 будет работать с 7:00 до 20:30, сообщает ГУ «Сумской областной контактный центр».
Событие произошло в одном из сел Конотопского района. Утром, придя на избирательный участок, глава участковой избирательной комиссии увидела открытую дверь...
11 июля сотрудники Сумского городского отдела посетили одну из избирательных участков на базе Сумской классической гимназии....
Два кандидата, которые баллотировались в округах Сумской области, отказались от участия в выборах....
Временно исполняющая обязанности главы облгосадминистрации Ирина Купрейчик встретилась с долгосрочными наблюдателями Бюро по демократическим институтам и правам человека миссии наблюдения...
В Сумском пресс-клубе руководители полиции области и «Гражданской сети «ОПОРА» провели совместную пресс-конференцию....