В Конотопе объявили тендер на строительство нового фонтана за 3,7 млн грн В системе публичных закупок «Prozorro» появилось объявление о тендере, который проводит УЖКХ Конотопского городского совета.

Планируют найти подрядчика, который будет заниматься строительством фонтана в парке «Юность», пишет konotop.city.

Ожидаемая стоимость закупки - 3,7 миллиона гривен. Тендерное предложение можно подать до 26 июля, а 29 июля - начнется аукцион.

Участник должен иметь оборудование и материально-техническую базу, работников с необходимыми знаниями и опытом, опыт выполнения подобного договора.

Напомним, что ранее ДПТП «СУМБУДПРОЕКТ» обнародовало эскиз парка культуры и отдыха «Юность» после предстоящей реконструкции, где был также изображен новый фонтан.

И. о. начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Конотопского городского совета Артем Колесников подтвердил, что будущий фонтан будет выглядеть именно так после окончания строительных работ. Он рассказал, что перед началом строительства планируют демонтировать одну из чаш старого фонтана, который находится в парке.

«Говорить о дате начала работ рано, ведь сначала должны завершиться все тендерные процедуры. Средства на фонтан выделили из государственного бюджета», - отметил Артем Колесников.