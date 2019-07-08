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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:35458

В Сумах снова перекроют Ильинскую на всю субботу

В субботу, 20 июля, с 10.00 до 18.00 КП «Дорремстрой» будет проводить ремонтные работы по восстановлению дорожного покрытия по ул. Ильинская на участке ул. Садовая - ул. Данила Галицкого.

В связи с этим коммунальный транспорт с 10:00 в 18:00 будет курсировать по измененным схемам маршрутов:

Троллейбусы №1, №2, №5 будут разворачиваться на остановке «Центральный рынок»;

Автобусы

- №63, №67 от центра будут ехать по ул. Ильинская - ул. Я. Мудрого - ул. Первомайская - ул. Д. Галицкого - ул. Ильинская - далее по маршруту следования;

№64 - по маршруту до центра - ул. Черновола - ул. Ильинская - ул. Д. Галицкого - ул. Первомайская - ул. Я. Мудрого - ул. Ильинская - далее по маршруту следования.

Следование по измененным маршрутам будет происходить без соблюдения графиков движения, сообщили в КП «Электроавтотранс».

Маршрутки по направлению ул. Роменская, ул. Белопольское шоссе, ул. Косивщинская в прямом и обратном направлениях будут осуществлять объезд через ул. Я. Мудрого - ул. Первомайская - ул. Д. Галицкого - ул. Ильинская - дальше по маршруту, сообщает отдел транспорта.

Общество Изменение маршрутов Ильинская Ограничение движения Перекрытие дорог Ремонт дорог
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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