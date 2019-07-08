В Сумах снова перекроют Ильинскую на всю субботу

В связи с этим коммунальный транспорт с 10:00 в 18:00 будет курсировать по измененным схемам маршрутов:
Троллейбусы №1, №2, №5 будут разворачиваться на остановке «Центральный рынок»;
Автобусы
- №63, №67 от центра будут ехать по ул. Ильинская - ул. Я. Мудрого - ул. Первомайская - ул. Д. Галицкого - ул. Ильинская - далее по маршруту следования;
№64 - по маршруту до центра - ул. Черновола - ул. Ильинская - ул. Д. Галицкого - ул. Первомайская - ул. Я. Мудрого - ул. Ильинская - далее по маршруту следования.
Следование по измененным маршрутам будет происходить без соблюдения графиков движения, сообщили в КП «Электроавтотранс».
Маршрутки по направлению ул. Роменская, ул. Белопольское шоссе, ул. Косивщинская в прямом и обратном направлениях будут осуществлять объезд через ул. Я. Мудрого - ул. Первомайская - ул. Д. Галицкого - ул. Ильинская - дальше по маршруту, сообщает отдел транспорта.
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