В Сумах снова перекроют Ильинскую на всю субботу В субботу, 20 июля, с 10.00 до 18.00 КП «Дорремстрой» будет проводить ремонтные работы по восстановлению дорожного покрытия по ул. Ильинская на участке ул. Садовая - ул. Данила Галицкого.

В связи с этим коммунальный транспорт с 10:00 в 18:00 будет курсировать по измененным схемам маршрутов:

Троллейбусы №1, №2, №5 будут разворачиваться на остановке «Центральный рынок»;

Автобусы

- №63, №67 от центра будут ехать по ул. Ильинская - ул. Я. Мудрого - ул. Первомайская - ул. Д. Галицкого - ул. Ильинская - далее по маршруту следования;

№64 - по маршруту до центра - ул. Черновола - ул. Ильинская - ул. Д. Галицкого - ул. Первомайская - ул. Я. Мудрого - ул. Ильинская - далее по маршруту следования.

Следование по измененным маршрутам будет происходить без соблюдения графиков движения, сообщили в КП «Электроавтотранс».

Маршрутки по направлению ул. Роменская, ул. Белопольское шоссе, ул. Косивщинская в прямом и обратном направлениях будут осуществлять объезд через ул. Я. Мудрого - ул. Первомайская - ул. Д. Галицкого - ул. Ильинская - дальше по маршруту, сообщает отдел транспорта.