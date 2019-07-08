Сумской водоканал сообщает об отключении воды

Сейчас отключены от водоснабжения дома урочища Барановка.
Причина прекращения водоснабжения - авария на водопроводной сети диаметром 150 мм на перекрестке ул. Доватора и Народная.
Работники КП «Горводоканал» работают над ликвидацией порыва.
После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.
КП «Горводоканал» извиняется потребителей за временные неудобства.
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 18 июля....
«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 17 июля....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 16 июля....
«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях....