Сумской водоканал сообщает об отключении воды В связи с проведением аварийно-ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в ряд домов на двух улицах.

Сейчас отключены от водоснабжения дома урочища Барановка. Причина прекращения водоснабжения - авария на водопроводной сети диаметром 150 мм на перекрестке ул. Доватора и Народная. Работники КП «Горводоканал» работают над ликвидацией порыва. После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено. КП «Горводоканал» извиняется потребителей за временные неудобства.