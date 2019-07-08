Подробности смертельной аварии в Бурыни, в которой погибла член УИК

Сообщение о том, что под колесами автомобиля погибла женщина, поступило в дежурную часть Бурынского отделения полиции около четырех утра.
Выездом на место следственно-оперативной группы информация подтвердилась. Погибшей оказалась 41-летняя женщина, член местной УИК, которая с коллегами возвращалась домой после подсчетов полученных бюллетеней.
Свидетели предоставили приметы автомобиля, который с места аварии скрылся. Полицейские сразу ввели в действие план «Перехват». На поиски беглеца был сориентирован весь личный состав местного отделения полиции.
Обнаружили автомобиль в соседнем селе. Машина имела характерные после ДТП повреждения. Сам 23-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
В рамках открытого по признакам ч.2 ст. 286 УК Украины уголовного производства полиция устанавливает все причины и обстоятельства смертельной аварии.
В случае, если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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