На Сумщине пограничники задержали белоруса, который пытался незаконно пересечь границу 18 июля в Глуховском районе пограничники Сумского отряда задержали нарушителя государственной границы Украины.

Пограничный наряд, который нес службу в пункте пропуска «Бачевск» при ведении наблюдения за прилегающей местностью заметил неизвестное лицо, которое двигалось от государственной границы вглубь территории Украины. Немедленно на указанное направление выдвинулась группа реагирования, которая недалеко от границы задержала гражданина Республики Беларусь. Иностранец незаконно пересек границу с территории России на территорию Украины в пешем порядке вне установленных пунктов пропуска.

Как выяснилось, незадолго до этого мужчина уже пытался пересечь границу в установленном порядке через пункт пропуска «Бачевск». Однако в отношении него произошло срабатывания базы данных о запрете въезда ему на территорию Украины. Охранниками границы было принято решение об отказе в пропуске через государственную границу Украины и в установленном порядке возвращено на территорию России. Кроме этого, гражданину Республики Беларусь проставлен запрет въезда в Украину сроком на три года.

Однако иностранец не отказался от своего намерения попасть в Украину и решил именно таким образом незаконно пересечь российско-украинскую границу.

Сейчас за незаконное пересечение государственной границы Украины на 31-летнего правонарушителя составлены административные материалы за попытку нарушения границы. Также в рамках уголовного производства по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины) УК Украины, гражданина Республики Беларусь передан компетентным правоохранительным органам для проведения дальнейших следственных действий.