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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:00354

В Сумах взялись за тротуары на другой стороне Набережной р. Стрелка

Сегодня, 19 июля, срывают асфальтное покрытие с тротуаров на ул. Набережная р. Стрелка.

Здесь будут делать ремонт тротуаров. По тендеру, объявленному еще в прошлом году, КП «Дорремстрой» сделало ремонт тротуаров (асфальт) на ул. Набережной р. Стрелка от Ильинской до Первомайской. В том же тендере был и участок от Покровской площади до пер. 9 Мая.

Однако здесь будет плитка, так как часть тротуара выполнена как раз в плитке. Ее несколькими участками положили владельцы магазинчиков, расположенных вдоль улицы. Делает ремонт тротуаров ЧП Никаноров.

Напомним: другую сторону Набережной сделали еще в 2017 году.

Также сегодня начались подготовительные работы на ул. Александра Анищенко.

Общество Ремонт тротуаров
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