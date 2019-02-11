Здесь будут делать ремонт тротуаров. По тендеру, объявленному еще в прошлом году, КП «Дорремстрой» сделало ремонт тротуаров (асфальт) на ул. Набережной р. Стрелка от Ильинской до Первомайской. В том же тендере был и участок от Покровской площади до пер. 9 Мая.
Однако здесь будет плитка, так как часть тротуара выполнена как раз в плитке. Ее несколькими участками положили владельцы магазинчиков, расположенных вдоль улицы. Делает ремонт тротуаров ЧП Никаноров.
Напомним: другую сторону Набережной сделали еще в 2017 году.
Также сегодня начались подготовительные работы на ул. Александра Анищенко.
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