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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:08533

В Сумах госэкоинспекцию не пустили проверить мясокомбинат

Должностных лиц Государственной экологической инспекции в Сумской области не было допущено к проведению внеплановой проверки Сумского мясокомбината.

На рассмотрении в Инспекции находится обращение жителя г. Сумы относительно возможного негативного воздействия на окружающую среду при проведении демонтажа оборудования на территории ОАО «Сумской мясокомбинат».

В соответствии со ст. 20-2 Закона Украины «Об охране окружающей природной среды», Положения о Государственной экологической инспекции в Сумской области, утвержденного приказом Государственной экологической инспекции Украины от 28.09.2016 №652 (с изменениями, внесенными приказом Госэкоинспекции от 22.11.2018 №249), ст. 6 Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» и на основании согласования Министерства экологии и природных ресурсов Украины на проведение внеплановой проверки ОАО «Сумской мясокомбинат» Инспекцией было направлено государственных инспекторов по охране окружающей природной среды Сумской области на ОАО «Сумской мясокомбинат» с целью проведения проверки.

На проходной предприятия по адресу: г. Сумы, ул. Харьковская, 103 службой охраны было сообщено о банкротстве завода и его ликвидации и о том, что руководитель или уполномоченное лицо отсутствуют. В предоставлении контактной информации для связи с субъектом хозяйствования, который осуществляет деятельность на территории ОАО «Сумской м мясокомбинат», представителем охраны было отказано. Номера телефонов, которые указаны на официальном сайте Министерства юстиции Украины, для осуществления связи с юридическим лицом ОАО «Сумской м мясокомбинат» и номера телефонов, которые размещены на проходной предприятия, не отвечают.

Вышеуказанные действия свидетельствуют о препятствовании инспекторам в осуществлении мероприятий государственного надзора (контроля).

Поскольку, согласно Положению об Инспекции, проведение оперативно-розыскных действий не входит в ее полномочия, государственными инспекторами была вызвана следственно-оперативная группа Сумского ОП ГУНП в Сумской области для содействия в проведении мероприятия государственного надзора (контроля) и проведения оперативно-розыскных действий для установление места нахождения уполномоченного лица субъекта хозяйствования.

Однако, представителями следственно-оперативной группы было отказано в содействии государственным инспекторам в проведении внеплановой проверки и доступа на территорию, указанную в обращении.

Учитывая вышеизложенное, Инспекцией составлен акт о недопуске к проведению проверки ОАО «Сумской мясокомбинат» и переданы соответствующие материалы в правоохранительные органы для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований, сообщает пресс-служба ведомства.

Очень жаль, что некоторые службы и их должностные лица, которые должны обеспечивать конституционные права граждан, в том числе и на чистую и безопасную окружающую среду, не всегда ответственно относятся к выполнению своих обязанностей, что приводит к таким ситуациям...

В данном случае дело не только в том, что мы стали свидетелями недобросовестного отношения к служебных полномочий, но и в том, что при наличии отрицательного влияния на окружающую среду от деятельности на территории Сумского мясокомбината, последствия могут быть непредсказуемыми для всех - как для рядовых граждан, которые обращаются в Инспекцию с обращениями, так и для тех же безответственных чиновников и безразличных должностных лиц, говорится в сообщении.

Право Госэкоинспекция Сумской мясокомбинат
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