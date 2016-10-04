В Сумах снова авария на коллекторе Ее уже успели устранить.

КП «Горводоканал» осуществило оперативное устранение аварии на напорном коллекторе диаметром 900 мм по улице Криничная, 6. При ликвидации порыва проблем с водоснабжением и водоотведением в жилых домах не возникло. Причины аварийной ситуации - газовая коррозия и износ сетей, сообщили на предприятии.