В Сумах снова авария на коллекторе

КП «Горводоканал» осуществило оперативное устранение аварии на напорном коллекторе диаметром 900 мм по улице Криничная, 6.
При ликвидации порыва проблем с водоснабжением и водоотведением в жилых домах не возникло. Причины аварийной ситуации - газовая коррозия и износ сетей, сообщили на предприятии.
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