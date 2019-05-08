Служба зайнятості компенсує витрати роботодавця

З них 78 осіб, це ті, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, та 188 осіб, що працевлаштовані суб’єктами малого підприємства у пріоритетних видах економічної діяльності. У грошовому виразі це майже 2,6 млн. грн.
- Постійне зростання мінімальної заробітної плати, а відтак і суми єдиного внеску, який має сплачувати роботодавець за найманого працівника, підвищує зацікавленість у користуванні компенсаційними механізмами, які пропонує держава для сумлінних роботодавців, - розповідає директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний. - Слід врахувати, що таку компенсацію можна отримати виключно за працівника, прийнятого на нове робоче місце за трудовим договором. На працівників, прийнятих на умовах цивільно-правових договорів, така норма не поширюється. При цьому право на компенсацію має як юридична особа (підприємство, установа, організація), так і фізична особа-підприємець, яка в межах трудових відносин використовує працю фізичних осіб.
За словами В.Підлісного, право на компенсацію не поширюється на бюджетні установи та роботодавців, які є суб’єктами господарювання, утвореними в результаті припинення іншої юридичної особи протягом 12 місяців, що передували створенню нового робочого місця.
Порівняно нова послуга з надання компенсації роботодавцю витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працевлаштованих на створені додаткові робочі місця досить поширена на Сумщині.
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