Шосткинские тепловики задолжали за аренду больше 7 миллионов Прокуратура Сумщины настаивает на взыскании с ООО «Шосткинское предприятие «Харькоэнергоремонт»7 млн 652 тыс. грн задолженности за аренду коммунального имущества.

Шосткинской местной прокуратурой по результатам изучения состояния законности в сфере защиты коммунальной собственности установлено, что Шосткинским городским советом и обществом с ограниченной ответственностью «Шосткинское предприятие «Харьковэнергоремонт» в 2007 году заключен договор аренды, согласно условиям которого арендодатель передал арендатору в платное пользование целостный имущественный комплекс по производству, транспортировке тепла и электроэнергии, а арендатор принял и обязался своевременно оплачивать арендную плату за это имущество.

Однако Общество с января 2017 года средства за аренду коммунального имущества в полном объеме не платило, в связи с чем по состоянию на май 2019 года у него возникла задолженность в сумме 6 млн 680 тыс. грн. Вместе с тем согласно действующего законодательства на указанную сумму начислено 972 тыс. грн пени.

Поскольку неуплата арендной платы является нарушением интересов государства, а орган местного самоуправления не выполняет должным образом свои функции, Шосткинская местная прокуратура обратилась в суд с соответствующим иском.

В исковом заявлении от 19 июля 2019 года прокуратура настаивает на взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «Шосткинское предприятие «Харьковэнергоремонт» в пользу Шосткинского городского совета задолженность по уплате арендной платы с учетом пени в размере 7 млн 652 тыс. грн, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.