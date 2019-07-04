Экологическую проблему в Поповке на Конотопщине попытается решить несколькими способами К такому выводу пришли члены Координационного комитета по вопросам экологической безопасности и природопользования.

Экологическая ситуация, сложившаяся вокруг ГП «Поповский экспериментальный завод» в Конотопском районе заставила собраться представителей профильных структурных подразделений облгосадминистрации, Госпродпотребслужбы, Государственной экологической инспекции, ученых. Выбросы (барды) спиртового производства, которые не утилизируются и без очистки вместе со сточными водами с. Поповка сбрасываются в отстойники (накопители, загрязняют воздух далеко за пределами села.

В ходе заседания членами Координационного комитета принято решение, что проблема будет решаться параллельно несколькими способами. Долгосрочная перспектива - строительство очистных сооружений в с. Поповка. И это реально возможно, ведь объем сточных вод незначителен: по нормам водопотребления - 30 кубов в сутки. Реализация такого проекта, в этом случае, зависит от инициативы органов местного самоуправления и при условии софинансирования, в том числе за счет природоохранных средств и средств областного природоохранного фонда.

В качестве альтернативы быстрого решения этой проблемы остается внесение микроорганизмов к бардонакопители, чтобы уменьшить неприятный запах. Для этого нужно учесть все условия для обеспечения эффективного функционирования аэробных бактерий. Такая задача была поставлена перед руководством ГП «Поповский экспериментальный завод».

Также членами Координационного комитета по вопросам экологической безопасности и природопользования было предложено органам местного самоуправления рассмотреть вариант сбора и вывоза нечистот на очистные сооружения г. Конотоп, но это также требует финансовых просчетов.

Справка: Для максимального и эффективного воздействия бактерий необходимы два фактора: аэрация воды, поскольку эти бактерии для жизнедеятельности нуждаются кислород, и тщательный контроль за pH-средой, то есть за кислотностью этих стоков.

Представители управления Госпродпотребслужбы в г. Конотоп уже провели на месте проверку и предоставили предписания. Государственная экологическая инспекция получила согласие Минприроды на внеплановую проверку этого объекта и осуществит это в ближайшее время.