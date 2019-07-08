5 лет за решеткой: апелляционный суд увеличил сумчанину наказание за поножовщину В июле 2017 года обвиняемый, находясь возле Центрального рынка, встретил потерпевшего и его знакомого. Пытаясь спровоцировать драку, он всячески оскорблял последних.

Мужчины долго не обращали внимания на многочисленные словесные оскорбления и стремились избежать столкновения с обвиняемым. Однако тот продолжал их преследовать и прибегал к провокациям. Не выдержав словесных оскорблений, потерпевший, с целью выяснить причину конфликта, подошел к обвиняемому. В ответ последний вытащил нож и нанес ему два ножевых ранения. Одно - в живот, другое - в предплечье.

Судом первой инстанции мужа был признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение), и назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы. Однако с таким решением местного суда не согласились ни сторона защиты, ни обвинения. Первая просила изменить приговор Ковпаковского районного суда г. Сумы, применить к обвиняемому ст. 75 УК Украины и освободить его от отбывания наказания с испытанием 1 год испытательного срока. Свои требования обвиняемый обосновал тем, что суд первой инстанции не учел его добровольное содействие раскрытию преступления, чистосердечное раскаяние и возмещение потерпевшему материального и морального вреда. По его мнению, эти обстоятельства предоставляют суду возможность назначить наказание, не связанное с изоляцией от общества.

Зато прокурор в своей апелляционной жалобе отмечал, что местный суд, принимая решение, неправильно применил положения закона об уголовной ответственности. Сторона обвинения отметила, что 2 года ограничения свободы не станут должным наказанием за совершенное обвиняемым преступление и не будут способствовать его исправлению. Поскольку на этапе досудебного расследования он всячески препятствовала ведению следствия, в частности перевирал фактические обстоятельства дела. Кроме того, скрывалась от правоохранительных органов, в результате чего был объявлен в международный розыск. Справедливым наказанием, по мнению прокурора, должно было стать 7 лет лишения свободы.

Коллегия судей уголовной палаты Сумского апелляционного суда, рассмотрев обе апелляционные жалобы, отменила приговор Ковпаковского районного суда г. Сумы в части назначенного наказания и приняла новый приговор, которым назначил мужчине наказание в виде 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба суда.