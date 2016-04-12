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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:40198

На Сумщині з 1 серпня до 30 вересня встановлено заборону на вилов раків

В період з 01 серпня по 30 вересня в Сумській області розпочинається друга линька раків та встановлюється заборона на їх вилов.

Головним періодом у житті раків є «линька», оскільки в цей період вони не лише міняють свій хітиновий покрив на новий, але разом з цим оновлюють зябра та травні органи. Поки новий покрив не затвердіє - вони можуть стати легкою здобиччю для хижака та браконьєрів, адже стають малорухливими. Через природну незахищеність раки під час линьки потребують додаткового захисту. З цією метою і встановлюється заборона на їх вилов.
За вилов раків в зазначений період на порушника може чекати адміністративна відповідальність, як за ч. 3 ст. 85 КУпАП (штраф - 170 грн), так і за ч. 4 ст. 85 КУпАП (штраф - від 340 до 680 грн з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих водних біресурсів).
Також, залежно від ступеня завданих збитків, передбачена кримінальна відповідальність за ст. 249 ККУ (незаконне зайняття рибним або іншим водним добувним промислом). Дана стаття передбачає накладення штрафу в розмірі від 1 700 до 6 800 грн або обмеженням волі на строк до трьох років з конфіскацією знарядь, засобів промислу та всього добутого.
Крім штрафу за незаконний вилов, правопорушнику нараховується такса для обчислення розміру відшкодування шкоди за кожного виловленого рака у розмірі 25,5 грн.
«Надамо можливість ракам спокійно пережити цей важливий період та збережемо їх популяцію, не порушуючи правила рибальства», - закликав начальник Сумського рибоохоронного патруля Олександр Непочатов.
Якщо ви стали свідком порушення правил рибальства чи збуту водних біоресурсів – прохання оперативно повідомляти на «гарячу лінію» рибоохоронного патруля: (096) 838-25-70 та (0542) 77-90-13? повідомляє Сумський рибоохоронний патруль.

Общество Раки
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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