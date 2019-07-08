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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:32145

Чого не можна робити під час голосування 21 липня

Фахівці юстиції Сумщини інформують населення області про те, чого не можна робити на дільниці під час голосування.

21 липня в Україні відбудуться позачергові вибори народних депутатів. Важливо, щоб перебіг голосування проходив у рамках законодавства не тільки з боку держави, а й громадян.

Головне управління юстиції в Сумській області нагадує, чого не можна робити на дільниці під час голосування:

- не можна робити фото та відео у кабінках для голосування;

- не можна отримувати виборчі бюлетені від інших осіб;

- не можна передавати свої виборчі бюлетені іншим особам;

- не можна демонструвати заповнений виборчий бюлетень;

- не можна оприлюднювати світлини чи відео заповненого виборчого бюлетеня; не можна знаходитись у кабіні для таємного голосування з іншою особою.

Треба пам’ятати! Публічне порушення таємниці голосування може вважатися агітацією, що офіційно заборонено в день виборів. Відповідно до статті 159 Кримінального кодексу України, умисне порушення таємниці голосування під час проведення виборів карається: штрафом від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправними роботами на строк до 2 років або обмеженням волі на строк до 3 років.

Право Выборы
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