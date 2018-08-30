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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:33256

Ямпольцы сами привели в порядок спортплощадку

Члены спортивного клуба «Самурай» навели порядок на спортивной площадке в центре Ямполя.

Об этом написал в Фейсбуке руководитель клуба Игорь Кучер.

«Сегодня общими усилиями навели порядок на тренажёрной площадке: отремонтировали сломанный тренажёр, установили недостающие детали, которые были оторваны или откручены, покрасили лавочки и турники, попросили покрасить траву на этой площадке и нам не отказали.

В ближайшем будущем обещали установить урну на площадке, а пока рядом вырыта яма, которая будет служить для сброса мусора.

Спасибо всем, кто проявил активность и сделал поселок лучше. Соблюдайте чистоту и порядок. Не проходите мимо и делайте замечание людям, которые «свинячат», не закрывайте глаза.

Занимайтесь спортом и будьте здоровы», - написал он.

А так было два дня назад:

Спорт Спортплощадка Ямполь
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