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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:00225

Молдаване пытались вывезти в Россию почти тонну вина

Под видом виноградного сока граждане Молдовы пытались перевезти через границу 905 л алкогольного напитка.

На таможенном посту «Бачевск» Сумской таможни ГФС задержаны граждане Молдовы, которые пытались незаконно провезти через границу алкогольный напиток, задекларировав его как «виноградный сок».

Двое мужчин направлялись на легковом автомобиле в направлении выезда из Украины в Российскую Федерацию. Во время прохождения таможенного контроля они сообщили о том, что перевозят 320 л виноградного сока и 320 л вина (данный факт задекларировано письменно).

После дальнейшего осмотра автотранспорта установлено, что общее количество перемещаемой через границу жидкости красного и желтого цвета составляла 905 литров. Согласно заключению дальнейшей экспертизы этот «сок» оказался спиртосодержащей жидкостью с объемной долей этилового спирта от 10,01% до 14,2% об.

Указанные действия имеют признаки нарушений таможенных правил, предусмотренных статьей 472 Таможенного кодекса Украины.

Право Таможня
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