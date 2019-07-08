Сумчанки сыграют за бронзу чемпионата Европы Сегодня, 19 июля, в Алании (Турция) прошли полуфинальные игры чемпионата Европы по хоккею на траве среди девушек до 21 года во втором дивизионе.

Сборная Украины, почти полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, играла против шотландок. Соперницы открыли счет на 13-й минуте. На 21-й сравняла Алевтина Шалыгина. Но, к сожалению, это был последний гол нашей команды сегодня. Далее трижды забили шотландки. В итоге 1:4, и завтра наши будут играть за третье место с валлийками, которые сегодня проиграли итальянкам.