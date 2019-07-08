Сумчанки сыграют за бронзу чемпионата Европы

Сборная Украины, почти полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, играла против шотландок. Соперницы открыли счет на 13-й минуте. На 21-й сравняла Алевтина Шалыгина. Но, к сожалению, это был последний гол нашей команды сегодня. Далее трижды забили шотландки. В итоге 1:4, и завтра наши будут играть за третье место с валлийками, которые сегодня проиграли итальянкам.
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