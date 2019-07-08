На Сумщине будут судить мужчину, который до смерти забил родную тетю Поссорившись пенсионеркой, 40-летний житель одного из сел Шосткинского района мужчина стал кулаками и палкой доказывать ей свою правоту. От полученных телесных повреждений женщина скончалась.

Событие произошло в одном из сел Шосткинского района. О смерти женщины в полицию сообщила глава сельсовета. На место сразу выехала следственно-оперативная группа полиции.

«Умершей пенсионерке - 64 года. О том, что перед смертью ее сильно избили, свидетельствовали многочисленные синяки на ее теле, - комментирует Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - По предварительным выводам специалистов, причиной ее гибели стали разрыве внутренних органов».

Полицейские пообщались и с 40-летним племянником умершей, который жил с ней в одном доме. И тот признался: тетя умерла, потому что он ее избил.

Выяснилось, накануне он поссорился с женщиной и избил ее. Сначала руками, а потом палкой. Затем ушел из дома, а когда через некоторое время вернулся - обнаружил ее умершей.

Сейчас мужчина задержан и находится в изоляторе временного содержания. В отношении него открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение». За содеянное ему грозит от семи до десяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.