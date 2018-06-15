Летний чемпионат АФС: результаты 6-го тура

Группа А
Арсенал 6:3 Sagacitas
Олимпик 6:4 International
Лидирует «Динамо» - 15 очков (в 5 играх), дальше – «Технология» - 12 (5), «Арсенал» - 12 (6), «Sagacitas» - 6 (6), «International» - 3 (6) и «Олимпик» - 3 (6)
Группа Б
Lex VSK-СумБуд 6:1 Сервис Люкс
Ощадбанк 6:5 CompService
Лидирует «Ощадбанк» - 18 (6), «Lex VSK-СумБуд» - 13 (6), «Сервис Люкс» - 10 (6), «CompService» - 4 (6), «Forza» - 3 (5) и «Триумф-Sigma» - 1 (5).
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