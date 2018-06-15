Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:51161

Летний чемпионат АФС: результаты 6-го тура

15-19 июля были сыграны матчи 6-го тура летнего чемпионата Сум по мини-футболу.

Группа А

Арсенал 6:3 Sagacitas

Олимпик 6:4 International

Лидирует «Динамо» - 15 очков (в 5 играх), дальше – «Технология» - 12 (5), «Арсенал» - 12 (6), «Sagacitas» - 6 (6), «International» - 3 (6) и «Олимпик» - 3 (6)

Группа Б

Lex VSK-СумБуд 6:1 Сервис Люкс

Ощадбанк 6:5 CompService

Лидирует «Ощадбанк» - 18 (6), «Lex VSK-СумБуд» - 13 (6), «Сервис Люкс» - 10 (6), «CompService» - 4 (6), «Forza» - 3 (5) и «Триумф-Sigma» - 1 (5).

Спорт Мини-футбол
view counter

По тематике

Летний чемпионат Сум по мини-футболу: 4-й тур
27.06.2019 17:44

Летний чемпионат Сум по мини-футболу: 4-й тур

На этой недели прошли матчи 4-го тура Летнего чемпионата города от Ассоциации футзала Сумщины....

Летний чемпионат Сум по мини-футболу: 2-й тур
17.06.2019 16:18

Летний чемпионат Сум по мини-футболу: 2-й тур

На прошлой неделе были сыграны матчи 2-го тура летнего чемпионата города от Ассоциации футзала Сумщины....

В Сумах в футбол сыграют банкиры
24.05.2019 13:10

В Сумах в футбол сыграют банкиры

В субботу, 25 мая, на третьем поле ФЦ «Барса» пройдет всеукраинский турнир по мини-футболу Кубок Правления АО «Ощадбанк»....

В Сумах пройдет турнир по ночному футболу
30.08.2018 10:23

В Сумах пройдет турнир по ночному футболу

1-2 сентября в Сумах состоится «ночной» футбольный турнир....

В Сумах поддержали Олега Сенцова на футбольном поле
15.06.2018 17:49

В Сумах поддержали Олега Сенцова на футбольном поле

В течение недели в Сумах на площадке ФЦ «Барса» проходил турнир, главная цель которого - привлечь внимание общественности к факту...

view counter
view counter

Статьи

Пам`ятка виборцю: декілька пунктів українозбереження
18.07.2019 12:17
Геннадій Дем’яненко: «В «LS GROUP» ніколи не ставили гроші на перше місце»
17.07.2019 17:51
Володимир Гройсман: «У нас з вами є можливість вплинути на майбутнє України і зробити його успішним»
17.07.2019 15:56
Поддерживаем своих!
17.07.2019 15:39
Зе!Десант провів зустріч на Сумському НВО
17.07.2019 11:16
Максим Березкін: Інвестиції – це один з найголовніших інструментів розвитку Сум
15.07.2019 17:18
ФК «Альянс» будет играть во второй лиге на «Юбилейном» в Сумах
12.07.2019 12:29
На Сумщині створені госпітальні ради в усіх госпітальних округах
11.07.2019 12:08
Не відкладайте придбання дров на осінь
11.07.2019 11:08
«Мальтси-Лебурбу»: виставка, яку варто побачити
10.07.2019 11:45
Правительство Гройсмана готовит повышение зарплат педагогам
10.07.2019 11:19
Звернення Тетяни Рябухи, кандидата від партії "Слуга народу" до своїх виборців
08.07.2019 17:58
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Боль и слава» Педро Альмодовар (Испания, 2019)
«Боль и слава» Педро Альмодовар (Испания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:00 16:45
«Анна» Люк Бессон (Франция, США, 2019)
«Анна» Люк Бессон (Франция, США, 2019)
Кино Космос
19:20—55 грн.
«Король Лев» Джон Фавро (США, 2019)
«Король Лев» Джон Фавро (США, 2019)
Кино Космос
12:35—50 грн. 14:50—55 грн. 17:05—55 грн.
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
Кино Дружба
16-50 - 70 грн.
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 14:45 18:10
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
Кино Космос
21:30—55 грн.
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 14:00 18:00

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.