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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине горел грузовик с соломой

Сельские пожарные вместе со спасателями ликвидировали возгорание грузовика с соломой.

19 июля в 12:14 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании грузовика VOLVO в с. Шпотовка Конотопского района. На тушение направили 2 добровольные пожарные команды из данного населенного пункта и соседнего села и дополнительно привлечено отделение 12-й государственной пожарно-спасательной части из райцентра.

Как было установлено, грузовой седельный тягач перевозил полуприцеп с соломой, которая загорелась. Для разгрузки соломы на место пожара привлекли спецтехнику местного агропредприятия. Укрощение возгорания требовало значительного количества воды, поэтому автоцистерны пришлось направлять для дозаправки от водонапорной башни, которая находилась на расстоянии около 1 км от очага горения.

Благодаря налаженному взаимодействию и эффективному функционированию добровольных пожарных команд, сельским пожарным в 12:40 удалось самостоятельно локализовать возгорание и прекратить дальнейшее распространение огня. И уже совместно со спасателями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые прибыли на тушение возгорания ликвидировали полностью.

Спасены грузовик и полуприцеп. Огнем повреждено до 10 т соломы, 2 топливных бака, аккумуляторную батарею и 6 колес.

Всего на ликвидацию пожара были привлечены 5 человек личного состава и 1 единица техники 12-й государственной пожарно-спасательной части, 4 человека личного состава и 2 единицы техники добровольных пожарных команд, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Пожар
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