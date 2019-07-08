Сумские хоккеистки стали четвертыми в Турции

Сборная Украины играла за бронзу против валлиек. Два периода на поле была равная игра без забитых голов. Соперницы открыли счет на 35-ой минуте. Спустя 6 минут его сравняла Карина Леонова. Однако на 45-ой и 48-ой валлийки забили еще дважды и выиграли матч 3:1. Наши остались без медалей.
А чемпионками стали шотландки, которые обыграли в финале итальянок 4:1.
Наша Анастасия Воевода с 6 голами стала лучшим бомбардиром.
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