Сумские хоккеистки стали четвертыми в Турции Сегодня, 19 июля, в Алании (Турция) завершился чемпионат Европы по хоккею на траве среди девушек до 21 года во втором дивизионе.

Сборная Украины играла за бронзу против валлиек. Два периода на поле была равная игра без забитых голов. Соперницы открыли счет на 35-ой минуте. Спустя 6 минут его сравняла Карина Леонова. Однако на 45-ой и 48-ой валлийки забили еще дважды и выиграли матч 3:1. Наши остались без медалей.

А чемпионками стали шотландки, которые обыграли в финале итальянок 4:1.

Наша Анастасия Воевода с 6 голами стала лучшим бомбардиром.