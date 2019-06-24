Сумской стрелок с медалями чемпионата Украины

Представитель Сумского регионального центра по физической культуре и спорту инвалидов «Инваспорт» Дмитрий Петренко под руководством своего тренера Галины Медведевой занял первое место в упражнении МВ-9, третье место в упражнении МВ-6. По результатам 2 упражнений занял III место.
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