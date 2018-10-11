Сумская тяжелоатлетка с бронзой чемпионата Украины 15-19 июля в Городке Хмельницкой области проходил чемпионат Украины по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин.

Единственную медаль среди сумчан завоевала самая младшая наша участница 16-летняя Владислава Дорош, которая была третьей в весовой категории до 64 кг. Ее результат 171 кг (77+94 кг).

Это уже четвертая медаль сумчанки на чемпионатах Украины в этом году: сначала было золото среди девушек до 16 лет, затем среди юниорок до 20 лет и бронза среди молодежи до 23 лет. Теперь успех на взрослом турнире.

Подготовил спортсменку тренер Вадим Васильченко (ДЮСШ «Украина»).