Сумская тяжелоатлетка с бронзой чемпионата Украины

Единственную медаль среди сумчан завоевала самая младшая наша участница 16-летняя Владислава Дорош, которая была третьей в весовой категории до 64 кг. Ее результат 171 кг (77+94 кг).
Это уже четвертая медаль сумчанки на чемпионатах Украины в этом году: сначала было золото среди девушек до 16 лет, затем среди юниорок до 20 лет и бронза среди молодежи до 23 лет. Теперь успех на взрослом турнире.
Подготовил спортсменку тренер Вадим Васильченко (ДЮСШ «Украина»).
14-17 мая в Черноморске проходил чемпионат Украины по тяжелой атлетике среди молодежи до 23 лет....
В Славутиче завершился чемпионат Украины по тяжелой атлетике среди юношей и девшек до 13 лет....
В Коломые проходил чемпионат Украины по тяжелой атлетике среди юниоров до 20 лет....
В Харькове проходит чемпионат Украины по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 17 лет и чемпионат Украины среди спортсменов...
В Николаеве продолжается чемпионат Украины по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 15 лет....