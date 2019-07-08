На Сумщине стартовали выборы в парламент (обновляется)

На Сумщине 6 округов, на которых баллотируются 78 кандидатов. Кроме того, в списках партий 66 кандидатов, прописанных на Сумщине.
Избиратели будут голосовать ровно на 1000 участков.
На Сумщине сегодня работает 1000 избирательных участков, все они открылись вовремя, в 08:00, и без нарушений.
Порядок и спокойствие во время волеизъявления граждан обеспечивают почти две тысячи полицейских, им в этом помогают военнослужащие Национальной гвардии Украины.
Полиция призывает граждан не нарушать общественный порядок на избирательных участках, голосовать исключительно в предусмотренном законом порядке, не злоупотреблять спиртным, соблюдать правила общепринятого поведения, а обо всех выявленных правонарушениях информировать сотрудников полиции или операторов спецлинии «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Конотопчанин Спартак Сергиенко снова выложил в Фейсбуке итог своего голосования.
Так он делал и на выборах президента Украины в марте 2019 года. Тогда он голосовал за Олега Ляшко, теперь за его партию.
В Ахтырке около 8:30 на линию «102» позвонил 36-летний мужчина с просьбой, чтобы полицейские... сообщили ему адрес избирательного участка.
Мужчина, перепутав адреса, пришел в местный Дом молодежи, где, по его мнению, должен работать избирательный участок. Обнаружив двери закрытыми, недовольный гражданин позвонил по спецлинии «102», чтобы правоохранители указали ему адрес участка. И хотя просьба мужчины не входила в круг компетенции органов полиции, оператор спецлинии указал заявителю всю необходимую информацию, и теперь «заблудившийся» может спокойно добраться до места своего голосовать и отдать свой голос за понравившегося кандидата, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
В Ахтырке около 8:30 на линию «102» позвонил 36-летний мужчина с просьбой, чтобы полицейские... сообщили ему адрес избирательного участка....
Конотопчанин Спартак Сергиенко снова выложил в Фейсбуке итог своего голосования....
На Сумщине сегодня работает 1000 избирательных участков, все они открылись вовремя, в 08:00, и без нарушений....
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