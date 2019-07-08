На Сумщине стартовали выборы в парламент (обновляется) Сегодня, 21 тюля, в Украине и на Сумщине в частности проходят выборы в Верховную Раду Украины.

На Сумщине 6 округов, на которых баллотируются 78 кандидатов. Кроме того, в списках партий 66 кандидатов, прописанных на Сумщине.

Избиратели будут голосовать ровно на 1000 участков.

На Сумщине избирательные участки открылись вовремя

На Сумщине сегодня работает 1000 избирательных участков, все они открылись вовремя, в 08:00, и без нарушений.

Порядок и спокойствие во время волеизъявления граждан обеспечивают почти две тысячи полицейских, им в этом помогают военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Полиция призывает граждан не нарушать общественный порядок на избирательных участках, голосовать исключительно в предусмотренном законом порядке, не злоупотреблять спиртным, соблюдать правила общепринятого поведения, а обо всех выявленных правонарушениях информировать сотрудников полиции или операторов спецлинии «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Конотопский радикал снова отличился на выборах

Конотопчанин Спартак Сергиенко снова выложил в Фейсбуке итог своего голосования.

Так он делал и на выборах президента Украины в марте 2019 года. Тогда он голосовал за Олега Ляшко, теперь за его партию.

На Сумщине голосование на одном из участков началось с курьезного случая

В Ахтырке около 8:30 на линию «102» позвонил 36-летний мужчина с просьбой, чтобы полицейские... сообщили ему адрес избирательного участка.

Мужчина, перепутав адреса, пришел в местный Дом молодежи, где, по его мнению, должен работать избирательный участок. Обнаружив двери закрытыми, недовольный гражданин позвонил по спецлинии «102», чтобы правоохранители указали ему адрес участка. И хотя просьба мужчины не входила в круг компетенции органов полиции, оператор спецлинии указал заявителю всю необходимую информацию, и теперь «заблудившийся» может спокойно добраться до места своего голосовать и отдать свой голос за понравившегося кандидата, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.