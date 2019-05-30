Конотопская гандболистка сыграет за бронзу чемпионата Европы В Болгарии продолжается чемпионат Европы по гандболу среди девушек до 19 лет во втором дивизионе.

Сегодня, 20 июля, сборная Украины играла в полуфинале против сборной Сербии. К сожалению, наша команда проиграла 18:22 (10:10). Воспитанница конотопского гандбола Анна Дябло снова была признана лучшим игроком матча (третий раз на турнире), забив 4 мяча. В пяти играх она забросила уже 44 мяча, занимая первое место в списке бомбардиров турнира.

Сегодня наша команда сыграет за бронзу с болгарками. В финале сразятся Сербия и Польша.