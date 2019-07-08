Полиция не нашла состава преступления в действиях пожизненно дисквалифицированного экс-игрока «Сум» Дурая Пожизненно дисквалифицированный экс-футболист «Сум» Тарас Дурай обратился в Нацполицию по делу о своем отстранении от футбола.

Дурай обратился с заявлением в Национальную полицию Украины относительно преступлений по ст. 369-3 Уголовного кодекса Украины с его стороны. Об этом футболист написал в своем Инстаграме.

О наличии признаков преступления отметил КДК УАФ в своем решении от 11 апреля 2019 года.

Полиция ответила, что не установила объективных данных, свидетельствующих о совершении уголовного преступления по этой статье.

Напомним, футболистам Егору Луговому, Олегу Давыдову, Тарасу Дураю, Сергей Гаращенкову пожизненно запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом.