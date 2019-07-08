На Сумщине избирательные участки открылись вовремя На Сумщине сегодня работает 1000 избирательных участков, все они открылись вовремя, в 08:00, и без нарушений.

Порядок и спокойствие во время волеизъявления граждан обеспечивают почти две тысячи полицейских, им в этом помогают военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Полиция призывает граждан не нарушать общественный порядок на избирательных участках, голосовать исключительно в предусмотренном законом порядке, не злоупотреблять спиртным, соблюдать правила общепринятого поведения, а обо всех выявленных правонарушениях информировать сотрудников полиции или операторов спецлинии «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.