Конотопский радикал снова отличился на выборах Конотопчанин Спартак Сергиенко снова выложил в Фейсбуке итог своего голосования.

Так он делал и на выборах президента Украины в марте 2019 года. Тогда он голосовал за Олега Ляшко, теперь за его партию.