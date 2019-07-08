Конотопский радикал снова отличился на выборах

Так он делал и на выборах президента Украины в марте 2019 года. Тогда он голосовал за Олега Ляшко, теперь за его партию.
В Ахтырке около 8:30 на линию «102» позвонил 36-летний мужчина с просьбой, чтобы полицейские... сообщили ему адрес избирательного участка....
На Сумщине сегодня работает 1000 избирательных участков, все они открылись вовремя, в 08:00, и без нарушений....
Сегодня, 21 тюля, в Украине и на Сумщине в частности проходят выборы в Верховную Раду Украины....
Фахівці Головного управління юстиції в Сумській області інформують населення щодо виборчого права....
В Сумах полиция открыла уголовное производство по фактам поступления угроз в адрес кандидатов в народные депутаты Украины....